De 24 de junho a 7 de julho, a região do Vale do Sousa registou um aumento de 137,94% na incidência cumulativa de covid-19 a 14 dias (casos positivos por cada 100 mil habitantes), passando a ter um valor médio próximo da “linha vermelha” do Governo.

Os dados do boletim epidemiológico da Direção Geral da Saúde, publicado esta sexta-feira, mostram que todos os concelhos da região registaram um aumento, tendo o maior ocorrido em Castelo de Paiva. Contudo, as maiores incidências foram registadas em Lousada e Paredes que passaram a integrar a lista de concelhos “em alerta” ao registarem valores de 215 e 132 casos por 100 mil habitantes, respetivamente.

Por outro lado, relativamente aos últimos dados conhecidos, de 17 a 30 do mês passado, o concelho de Paços de Ferreira registou o menor aumento do Vale do Sousa, com uma subida de 2%. Consulte a tabela e conheça os dados do seu concelho.

Incidência cumulativa (casos de covid-19 por 100 mil habitantes) no Vale do Sousa*:

Concelho Incidência de 17/06 a 30/06 Incidência de 24/06 a 07/07 Diferença (%) Castelo de Paiva 13 72 +453,85% Felgueiras 45 87 +93,33% Lousada 88 215 +144,32% Paços de Ferreira 50 51 +2,00% Paredes 37 132 +256,76% Penafiel 48 112 +133,33% Vale do Sousa 46,86 111.5 137,94%

*Dados do boletim epidemiológico da Direção Geral da saúde de 09/06.