Entre 17 e 30 do mês passado, os concelhos de Lousada, Felgueiras e Penafiel registaram um crescimento da incidência cumulativa de covid-19 (casos positivos por cada 100 mil habitantes). De acordo com o boletim epidemiológico da Direção Geral da Saúde (DGS), que semanalmente emite dados a nível concelhio, Paredes manteve os valores registados e Paços de Ferreira e Castelo de Paiva verificaram uma diminuição no indicador.

Em média, os seis concelhos da região do Vale do Sousa analisados pelo IMEDIATO evidenciam uma incidência cumulativa de 46,86, valor que representa um aumento de quase 10% relativamente às informações avançadas pelo último relatório da DGS, relativo ao período de 10 a 23 de junho.

A contribuir para esta subida a nível regional está um crescimento da incidência cumulativa de covid-19 em três concelhos: Lousada (+72,54%), Felgueiras (+15,38%) e Penafiel (+4,35%). Com 88 casos por cada 100 mil habitantes, o município lousadense apresenta a maior incidência do Vale do Sousa.

Por outro lado, entre os dois períodos analisados, o concelho de Paredes manteve a sua incidência cumulativa de covid-19 em 37, enquanto Castelo de Paiva e Paços de Ferreira viram o número de casos positivos de covid-19 por 100 mil habitantes cair 59,37% e 2,00%, respetivamente.

Consulte a tabela e conheça os dados do seu concelho.

Incidência cumulativa (casos de covid-19 por 100 mil habitantes) no Vale do Sousa*:

Concelho Incidência de 10/06 a 23/06 Incidência de 17/06 a 30/06 Diferença (%) Castelo de Paiva 32 13 -59,37% Felgueiras 39 45 +15,38% Lousada 51 88 +72,54% Paços de Ferreira 51 50 -2,00% Paredes 37 37 = Penafiel 46 48 +4,35% Vale do Sousa 42,67 46,86 +9,8%

*Dados do boletim epidemiológico da Direção Geral da saúde de 25/06.