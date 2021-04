Convocatória Assembleia-Geral Juventude Pacense

ASSEMBLEIA-GERAL ORDINÁRIA

CONVOCATÓRIA

Nos termos do artigo 15.º, n.º 2, alínea a), dos Estatutos, convocam-se os associados para se reunirem em Assembleia-Geral Ordinária, que se realizará, no dia 23 de Abril de 2021, pelas 21h00m, no auditório da Biblioteca Prof. Vieira Dinis, na cidade de Paços de Ferreira, com a seguinte ordem de trabalhos:

Apreciação, discussão e votação do relatório, contas da Direcção e Parecer do Conselho Fiscal relativos aos anos de 2019 e 2021; Outras informações e assuntos de interesse.

No caso de não estarem presentes, em primeira convocatória, o número suficiente de associados, conforme o artigo 17.º dos Estatutos, a Assembleia reunirá em segunda convocatória, uma meia hora depois da hora marcada, com qualquer número de associados presentes e mesma ordem de trabalhos:

Paços de Ferreira, 5 de Abril de 2021

O Presidente da Mesa da Assembleia-Geral

(Joaquim Agostinho Moreira da Silva Pinto)