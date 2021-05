Envolto num projeto de cooperação inter-regional para a melhoria da política de promoção da competitividade das pequenas e médias empresas, o DigiBEST – Digital Business EcoSystem Transformation veio dar asas à realização de um evento online por iniciativa da CIM do Tâmega e Sousa, um dos seus parceiros. Evento este que teve uma duração de três dias e contou com a participação de vários especialistas estrangeiros na transformação digital de pequenas e médias empresas (PME).

A participação dos peritos teve em vista a recolha de informação sobre o estado da transformação digital da indústria regional e as medidas publicas a que as PME têm a seu dispor para tentar combater as mesmas com soluções tecnológicas.

À “comitiva digital” foi dado a conhecer o “caso de sucesso” da empresa Petratex, residente na freguesia de Carvalhosa, Pacos de Ferreira. A firma é vista pela CIM do Tâmega e Sousa como “um exemplo ao nível dos benefícios da digitalização de processos de produção, focalizada no melhoramento contínuo e na inovação”.

O projeto DigiBEST conta com a participação de mais seis entidades de países europeus, nomeadamente da Letónia, Noruega, Itália, Espanha e Áustria.

No decorrer da ação estiveram presentes empresários e representantes do IAPMEI – Agência para a Competitividade e Inovação, da COTEC Portugal, da AMA – Agência para a Modernização Administrativa, da AEP – Associação Empresarial de Portugal, associações empresariais e industriais, associações de municípios, associações de desenvolvimento local e regional, incubadoras de empresas, instituições de ensino superior e centros de formação profissional.

