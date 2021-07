O CDC Juventude Pacense recebeu no domingo o FC Porto “B”, numa das derradeiras jornadas do Campeonato Nacional da 2ª Divisão Nacional de Hóquei em Patins. Ao apito final, os dragões lideravam no marcador com um expressivo resultado de 4-8.

Em fim-de-semana de jornada dupla, o Juventude Pacense assegurou, contudo, três pontos no sábado ao vencer o CD Póvoa, também por 4-8. O resultado permitiu ultrapassar a equipa povoense, ainda que com o mesmo número de pontos, e chegar à nona posição da tabela.

Na próxima jornada, a equipa pacense desloca-se a casa do HC Mealhada, que ocupa atualmente a última posição do campeonato. A partida vai arrancar pelas 18:00.

Veja os melhores momentos do último jogo, que foi transmitido em direto na página de Facebook do IMEDIATO.