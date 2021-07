Dois dias, dois jogos. Depois de uma vitória frente ao CD Póvoa, no sábado, o CDC Juventude Pacense vai receber, este domingo, o FC Porto “B”, numa partida do Campeonato Nacional da 2ª Divisão Nacional de Hóquei em Patins.

Na reta final do campeonato, a equipa pacense está a dar tudo para assegurar a sua manutenção e assegurou mais três pontos essenciais no sábado, ao vencer por 4-8 em deslocação ao pavilhão do CD Póvoa.

Conheça as expectativas do treinador do Juventude Pacense, Hugo Azevedo, e do atleta João Paulo para esta dupla jornada! Recorde-se que o jogo com o FC Porto “B” vai ser transmitido em direto na página de Facebook do IMEDIATO, este domingo, pelas 17:00.