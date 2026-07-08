O médico oftalmologista e atleta de pickleball Carlos Nogueira, natural de Beire, no concelho de Paredes, encerrou a época desportiva 2025/2026 com um balanço altamente positivo. Em representação da equipa The Lob, o desportista conquistou o título de Campeão Nacional de Pares Mistos no Campeonato Nacional de Pickleball, que se realizou nos dias 4 e 5 de julho, em Leiria.

Para além do título máximo alcançado ao lado da beirã Filipa Laranjinha, Carlos Nogueira somou mais dois pódios na competição, fixando-se como vice-campeão nacional de singulares e vice-campeão nacional de pares masculinos, este último em parceria com João Faria.

O topo do ranking e a rota do Mundial

Graças aos resultados obtidos em Leiria, o paredense fechou a temporada na liderança absoluta do ténis de competição individual, fixando-se como o número 1 do ranking nacional de singulares. Este feito coroa um ano marcado pela regularidade e exibições de alto nível nos principais palcos do país.

Como consequência direta do seu desempenho, Carlos Nogueira recebeu a convocatória para os Trials da Seleção Nacional. Este estágio de observação e seleção servirá para definir a comitiva portuguesa que irá viajar até ao Vietname, no próximo mês de setembro, para representar o país no prestigiado Campeonato do Mundo de Pickleball (Pickleball World Cup).

O que é o Pickleball? O pickleball é uma modalidade de raquete em rápida expansão global que combina elementos do ténis, badminton e ténis de mesa. Jogado num campo de dimensões reduzidas (semelhante ao de badminton) com uma rede baixa, utiliza raquetes rígidas e uma bola de plástico perfurada, primando pela dinâmica e pela exigência de reflexos rápidos.