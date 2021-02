A Câmara Municipal de Penafiel aprovou esta segunda-feira em reunião um voto de louvor a Abel Ferreira, treinador penafidelense que venceu, no sábado, a Taça dos Libertadores. Em comunicado, a autarquia adiantou ainda que vai propor à Assembleia Municipal a atribuição da Medalha de Ouro da Cidade e do Concelho ao técnico, bem como o reconhecimento de cidadão honorário.

“Abel Ferreira elevou o nome de Portugal no panorama do futebol mundial. Em Penafiel sentimos um orgulho imenso nesta vitória. É uma conquista de um nosso conterrâneo, mas é também uma conquista de todos os penafidelenses, que apoiaram e torceram para que tudo corresse da melhor forma. (…) Brevemente, esperamos receber o Abel nos Paços do Concelho e realizar a devida homenagem”, reagiu o autarca penafidelense, Antonino de Sousa, citado na nota.

Abel Ferreira guiou o SE Palmeiras à sua 2ª Taça dos Libertadores

Com 42 anos, o técnico guiou o SE Palmeiras à conquista da Taça dos Libertadores, sendo que a equipa apenas tinha vencido a prova uma vez, em 1999, sob o comando do ex-selecionador português Luiz Felipe Scolari.

Abel Ferreira fez toda a sua formação no clube da sua terra natal – o FC Penafiel – tendo também integrado a sua equipa principal entre 1997 e 2000. Como atleta passou ainda pelo Vitória de Guimarães, Sporting de Braga e o Sporting CP, onde terminou a carreira de jogador (em 2011) e se lançou como treinador, nas camadas jovens.

Enquanto técnico, o penafidelense passou ainda pelo SC Braga, pelo clube grego PAOK, chegando no final do ano passado ao SE Palmeiras, clube que levou à conquista da Taça dos Libertadores, a “Champions” da América do Sul.