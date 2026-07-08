A seleção portuguesa de andebol sagrou-se campeã europeia nos 3.ºs Virtus European Summer Games, que decorrem na cidade de Bydgoszcz, na Polónia. A comitiva lusa alcançou o primeiro lugar do pódio numa competição de elite que reúne centenas de atletas com especificidades neurocognitivas provenientes de mais de 20 países europeus.

O grande destaque da prestação nacional vai para Mica Pinto, atleta do Clube Andebol Penafiel (CAP). Com exibições consecutivas de alto nível, o andebolista não só ajudou Portugal a trazer a medalha de ouro para casa, como também dominou os prémios individuais da modalidade, conquistando os troféus de MVP (Most Valuable Player / Jogador Mais Valioso) e de Melhor Marcador do torneio europeu.

O Impacto do Clube Andebol Penafiel

Nas redes sociais, o emblema penafidelense já reagiu publicamente ao feito histórico, partilhando o orgulho pelo percurso do seu atleta em solo polaco:

“Parabéns ao nosso atleta @micapinto65 e a toda a comitiva portuguesa pelo primeiro lugar nos 3.ºs Virtus European Summer Games. Campeão Europeu, MVP e Melhor Marcador!”

Este resultado consolida a tradição de sucesso de Portugal no panorama do desporto adaptado da VIRTUS, onde a comitiva nacional tem somado múltiplos pódios em várias modalidades, incluindo o atletismo e os desportos coletivos.

Ao contrário dos Special Olympics (Olimpíadas Especiais), que têm um foco mais recreativo, participativo e de inclusão social para todos os níveis de habilidade, os Virtus Games destinam-se estritamente ao desporto de alto rendimento (elite). Há marcas mínimas de qualificação, recordes mundiais e servem frequentemente como caminho de qualificação oficial para os Jogos Paralímpicos.