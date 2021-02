Desenhar é com o Francisco. Seja em papel ou até nas paredes, desde criança que o ilustrador e artista urbano penafidelense tem uma “queda” para a arte. Nos últimos meses, o seu trabalho e paixão têm sido recompensados e as suas obras fazem cada vez mais sucesso no estrangeiro.

O jovem natural de Paço de Sousa mudou-se para a cidade do Porto, onde seguiu os seus estudos, mas não esqueceu a terra que o viu crescer – e pegar no lápis – sendo que Penafiel e as suas paisagens são uma fonte de inspiração recorrente para as suas ilustrações (pode ver o seu trabalho aqui).

Francisco Fonseca participou no podcast do IMEDIATO “Esquina Criativa” e falou sobre a sua paixão pela ilustração, como o seu trabalho ficou “viral” durante a pandemia e dos seus sonhos enquanto artista.

A conversa contou ainda com a participação de Daniel Oliveira, arquiteto penafidelense e um apaixonado pela cultura. Veja o episódio da “Esquina Criativa”!