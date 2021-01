Reabriu uma Área Dedicada ao Covid na região

A Área Dedicada ao Covid (ADC) do concelho de Felgueiras, agora denominada Área Dedicada aos Doentes Respiratórios na Comunidade (ADR–C), foi reaberta na segunda-feira, anunciou o Agrupamento de Centros de Saúde (ACeS) do Tâmega III – Vale do Sousa Norte.

Em comunicado, o diretor do ACeS, Hugo Lopes, apelou ainda a que “os utentes que tenham sintomas compatíveis com o covid-19”, como febre, tosse ou falta de ar, contactem telefonicamente a ADR–C mais próxima da sua residência:

Felgueiras – contactos: 969342412 ou adc.felgueiras@arsnorte.min-saude.pt;

Lousada – contactos: 969342206 ou adc.lousada@arsnorte.min-saude.pt;

Paços de Ferreira – contactos: 969340980 ou adc.pferreira@arsnorte.min-saude.pt.

Caso exista a necessidade de atendimento presencial, os utentes devem dirigir-se à ADR – C na qual foram atendidos telefonicamente.

Consulte aqui os contactos das unidades de saúde do agrupamento.