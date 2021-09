Vítor Leite: Regresso às aulas vai ser “mais tranquilo e menos angustiante”

Na próxima semana – entre os dias 14 e 17 de setembro – milhares de alunos da região regressam às aulas, depois de um ano letivo marcado pela pandemia, que os obrigou a assistir às aulas, em grande parte do tempo, de forma não presencial.

Com todos os prejuízos que advieram dessa nova realidade, é chegado o tempo de regressar às salas de aula, de rever professores e amigos e retomar uma rotina interrompida.

A expetativa é elevada para um regresso que se adivinha quase normal, mas ainda assombrado pelas medidas de segurança aplicadas no ano letivo passado, nomeadamente ao nível da desinfeção das mãos e do uso de máscara e do distanciamento nas aulas e fora delas.

Mantêm-se por enquanto suspensas as atividades em grupo, mas há novidades relativamente às regras de isolamento após contacto com um caso positivo, uma mudança que, na opinião de Vítor Leite, diretor da Escola Secundária de Penafiel, é das mais importantes para garantir o normal funcionamento da prática letiva, com menores prejuízos para a aprendizagem dos alunos. Veja a entrevista!