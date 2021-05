A Associação Empresarial de Penafiel (AEP) está a desenvolver uma campanha de comunicação para divulgar as regras para um “desconfinamento em segurança”, em parceria com um grupo de enfermeiras da Escola Superior de Enfermagem do Porto (ESEP) e autoridades de saúde locais.

Em comunicado, a AEP explica que a campanha P.A.I – Proteção, Ação, Informação – surge no “balanço do trabalho desenvolvido pelas três jovens enfermeiras na região, que permitiu detetar “falhas graves de segurança no cumprimento de regras no meio laboral, familiar, escolar e social”.

Com o objetivo de “disseminar na comunidade as melhores práticas de prevenção” da doença covid-19, as estudantes do Curso de Pós-Licenciatura de Especialização em Enfermagem Comunitária da Escola Superior de Enfermagem do Porto (ESEP) desafiaram a AEP a lançar a iniciativa.

A campanha P.A.I começou, assim, esta segunda-feira, com a divulgação de mensagens simples sobre as melhores práticas para um bom desconfinamento em contexto laboral através de imagens, inquéritos de aprendizagem e vídeos demonstrativos das boas práticas nas redes sociais da AEP.

Em breve, perspetiva-se a realização de um seminário digital de sensibilização por parte das Enfermeiras e entidades envolvidas no projeto P.A.I, onde formandos e formadores da área de formação da AEP irão participar.