O concelho de Paredes não vai avançar para a próxima fase de desconfinamento juntamente com a maioria dos concelhos do país, que vão dar um passo em frente já este sábado. Em conferência de imprensa, no final do Conselho de Ministros, o primeiro-ministro, António Costa, deixou ainda um alerta a 27 municípios, três deles da região do Vale do Sousa: Paços de Ferreira, Penafiel e Castelo de Paiva.

Segundo o governante, o país manteve, na generalidade, uma “tendência positiva” na evolução da pandemia de covid-19, conseguindo diminuir a incidência cumulativa de 118,49 para 66,5 casos positivos por 100 mil habitantes e o R(t) para “precisamente” 1.

Assim, o avanço para a última etapa do plano de desconfinamento do Governo vai ser permitido em 270 dos 278 concelhos do país já no próximo sábado, com restaurantes e comércio com horário alargado aos fins-de-semana.

Contudo, tal não vai acontecer no município de Paredes que, juntamente com Miranda do Douro e Valongo, vai permanecer na terceira etapa de desconfinamento, atualmente em vigor.

Recorde-se que já no final da última reunião de Conselho de Ministros, há duas semanas, o primeiro-ministro tinha alertado que o concelho de Paredes, juntamente com outros 12, necessitava de “especial atenção”.

Costa pede “cautela” em 27 concelhos – três no Vale do Sousa

António Costa pediu ainda atenção à evolução da pandemia em 27 concelhos, que contabilizaram incidências cumulativas superiores a 120 casos de covid-19 por 100 mil habitantes – entre os quais Paços de Ferreira, Penafiel e Castelo de Paiva.

A avaliação da incidência vai passar a ser semanal e o primeiro-ministro revelou “receio” de que alguns dos concelhos listados necessitem de dar um passo atrás na próxima semana, com um agravamento da sua situação epidemiológica.

A partir de 1 maio:

restaurantes, cafés e pastelarias (max 6 pessoas ou 10, por mesa, em esplanadas) até às 22:30;

salas de espetáculos culturais até às 22:30;

Todas as lojas e centros comerciais abertos até às 21:00 durante a semana às 19:00;

casamentos e batizados com 50% de lotação;

Abertura das fronteiras terrestres