Depois de “quatro meses muito duros”, Vitorino Silva terminou a corrida às eleições Presidenciais sem conseguir o objetivo a que se tinha proposto: ter mais um voto do que os conquistados em 2016.

Conhecido por Tino de Rans, este penafidelense natural da freguesia de Rans, teve em Penafiel melhor votação que os restantes candidatos (à exceção de Marcelo Rebelo de Sousa, que foi o grande vencedor), tendo sido o segundo mais votado em quase todas as freguesias do concelho.

Já no rescaldo das eleições, Vitorino Silva falou com o Jornal IMEDIATO sobre o processo, sobre a discriminação que sentiu no início da campanha, assim como dos seus projetos para o futuro que passa pela concretização do sonho de ser deputado.

Vitorino Silva confidenciou ainda que passou a ser mais respeitado depois desta eleição e que não ficou triste por ter perdido por 20 votos para Marcelo Rebelo de Sousa, na sua freguesia de Rans. Veja ainda outras entrevistas aqui.