O IMEDIATO estreou, a 5 de abril, o programa desportivo «Sistema Tático», no qual Armindo Calção, jornalista com um vasto currículo em jornalismo desportivo, entrevistou o presidente do FC Paços de Ferreira, Paulo Meneses.

Em direto, o dirigente dos Castores lançou diversas informações em exclusivo: a sua recandidatura ao cargo nas próximas eleições interinas, agendadas para o início de maio, o convite feito pela direção do clube à equipa técnica, encabeçada por Pepa, para renovar com o clube e críticas à Liga e ao futebol atual. Reveja os melhores momentos do episódio de estreia do «Sistema Tático»:

?

Próximo episódio de «Sistema Tático» a 26 de abril

O programa – e as revelações de Paulo Meneses – fizeram eco na imprensa nacional, nomeadamente na edição impressa dos jornais O Jogo e Record, bem como na página da Rádio Renascença e ZeroZero. E já há uma data para o próximo episódio: 26 de abril.

Mais uma vez, Armindo Calção vai estar frente a frente com um convidado de renome nacional, numa conversa em que os espectadores podem participar, deixando as suas perguntas nos comentários da transmissão, realizada em direto na página de Facebook do IMEDIATO.

Fique atento, para descobrir qual é o próximo convidado de «Sistema Tático»!