Novo programa do IMEDIATO citado na imprensa nacional

Na segunda-feira, o IMEDIATO estreou um programa desportivo, «Sistema Tático», no qual Armindo Calção, jornalista com um vasto currículo em jornalismo desportivo, entrevistou em direto o presidente do FC Paços de Ferreira, Paulo Meneses.

Durante a entrevista, o dirigente dos Castores assumiu que se vai recandidatar à presidência do clube nas próximas eleições, agendadas para o início de maio, revelando ainda que convidou a equipa técnica encabeçada por Pepa, a renovar com o clube.

As revelações do presidente do FC Paços de Ferreira no programa do IMEDIATO foram citadas na imprensa nacional, nomeadamente na edição impressa dos jornais O Jogo e Record, bem como na página da Rádio Renascença.

Reveja ainda o primeiro episódio de «Sistema Tático»!