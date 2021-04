À semelhança do que se vai suceder com o resto do país, a capacidade de vacinação contra a covid-19 vai aumentar substancialmente no Vale do Sousa. O IMEDIATO confirmou junto dos Agrupamentos de Centros de Saúde da região, Vale do Sousa Norte e Vale do Sousa Sul, que o número de vacinas administradas vai aumentar em todos os centros de vacinação.

A capacidade diária do ACeS Vale do Sousa Sul vai crescer para 2.500 inoculações diárias – mil em Paredes, ourtas mil em Penafiel e 250 em Castelo de Paiva – em “linha com o aumento a nível nacional e regional”, apurou o IMEDIATO.

Também a autarquia de Paços de Ferreira informou, através das redes sociais, que o centro de vacinação do concelho, localizado no Parque de Exposições da AEPF, está a ser ampliado, passando a ter, a partir “da próxima semana”, capacidade para administrar mil vacinas por dia.

Na terça-feira, a Direção Geral da Saúde informou que 15% da população portuguesa já tinha recebido uma dose da vacina contra a covid-19 e 6% tinham completado o processo de inoculação. Segundo a mesma fonte, o país tinha recebido 2.684.460 doses da vacina, tendo administrado 2.360.167.