À porta do Centro de Vacinação de Paços de Ferreira, no Parque de Exposições da Associação Empresarial, Tina Matias aguarda há já quase duas horas para que a sua tia, com 92 anos, receba a vacina contra a covid-19.

Chegou “em ponto” na hora marcada, como pedido pelas autoridades de saúde locais, mas já espera há já quase duas horas pela sua vez – e “é o caso de muitos”, garante, que ainda esperavam no interior do centro, ou que deram tréguas para almoçar e voltam da parte da tarde.

“Muita gente que estava aqui já foi almoçar, mas regressa a seguir ao almoço, por isso da parte da tarde ainda vão estar aqui mais pessoas. As pessoas de idade têm de almoçar para tomarem a sua medicação. E ninguém deu explicação nenhuma, apenas que temos de aguardar”, afirmou ao IMEDIATO.

Fonte do Agrupamento de Centros de Saúde (ACeS) do Vale do Sousa Norte confirmou ao IMEDIATO a existência de um congestionamento no Centro de Vacinação de Paços de Ferreira durante a manhã desta quarta-feira, justificando o atraso com a antecipação por parte de alguns utentes, que se deslocaram para o centro de vacinação “várias horas” antes da sua marcação.

A mesma fonte referiu que, para não deixar estes utentes com mais de 80 anos à espera durante um longo período, lhes foram administradas as vacinas antes da hora previamente marcada, o que foi causando um atraso nas restantes marcações.