Em poucas horas, três veículos arderam no concelho de Paços de Ferreira

Esta terça-feira registaram-se duas ocorrências de incêndios em veículos no concelho de Paços de Ferreira, nas freguesias de Carvalhosa e Penamaior. No total, foram três os veículos que arderam e a Polícia Judiciária já esteve no local de uma das ocorrências.

Durante a madrugada foi dado o alerta para o incêndio de duas carrinhas de mercadorias ligeiras, na Rua da Boavista, em Carvalhosa. No local estiveram duas viaturas dos Bombeiros Voluntários de Paços de Ferreira, com seis operacionais e ainda GNR e Polícia Judiciária.

Já às 10:43, uma ocorrência similar registou-se na Rua do Giestal, em Penamaior, quando um outro camião de mercadorias se incendiou. Foram chamados à ocorrência cinco elementos dos Bombeiros Voluntários de Paços de Ferreira, apoiados por uma viatura, bem como a GNR local.

As circunstâncias dos incêndios estão a ser investigadas pelas autoridades policiais.