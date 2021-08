A GNR deteve um homem de 37 anos no concelho de Paredes, na quarta-feira, por tráfico de droga. No âmbito de uma investigação, os militares abordaram o suspeito enquanto vendia estupefacientes na via pública, culminando na sua detenção.

Durante a ação policial, desenvolvida através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Penafiel, foi ainda realizada uma busca domiciliária que resultou na apreensão de 14 doses de cocaína, três doses de haxixe, 465 euros em dinheiro, material de embalamento, um telemóvel e um veículo.

O detido, com antecedentes criminais por ilícitos da mesma natureza, foi constituído arguido. Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Paredes.