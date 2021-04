Foi detetado durante a semana passada um surto de covid-19 na Escola Básica de Arreigada com seis casos positivos confirmados, que levou ao isolamento das assistentes operacionais da escola e de professores e alunos de várias turmas.

Foi divulgado na página da Junta de Freguesia de Frazão/ Arreigada um comunicado do Agrupamento de Escolas de Frazão, que integra a escola em causa, informando que decorreu uma testagem em massa à comunidade educativa, que permitiu detetar a existência do surto com seis casos positivos: quatro assistentes operacionais, um professor e um aluno.

“Em consequência destes diagnósticos, foi decretado o isolamento das assistentes operacionais da escola, de todas as crianças e respetivas educadoras da educação pré-escolar e dos alunos e respetivos alunos” de várias turmas. “Todas estas crianças e alunos passarão para o ensino não presencial, via Teams”, informou ainda o agrupamento de escolas.

Recorde-se que o concelho de Paços de Ferreira tem registado aumentos na incidência cumulativa a 14 dias, tendo ultrapassado, segundo um relatório da Direção Geral da Saúde (DGS) de sexta-feira, os 120 casos por 100 mil habitantes, de de 24 de março a seis de abril. Consulte o comunicado do agrupamento de escolas.