A candidatura de Simão Ribeiro à presidência da Câmara Municipal de Lousada nas próximas eleições autárquicas foi aprovada pela estrutura nacional do Partido Social Democrata (PSD). O nome do vereador sem pelouro da Câmara Municipal de Lousada reuniu ainda “unanimidade e aclamação” a nível concelhio.

Em comunicado, Simão Ribeiro justificou a decisão de se candidatar à presidência do município com “o desejo de promover a renovação, modernidade e transparência na gestão autárquica de Lousada”.

O candidato acredita que o concelho precisa de “um novo modelo de governação”, baseado em “ideias políticas com uma visão de futuro e que permitam dinamizar as suas enormes potencialidades”, uma delas a “centralidade geográfica de Lousada no Vale do Sousa”.

Simão Ribeiro tem 34 anos e é empresário do ramo têxtil. Atualmente é vereador sem pelouro da Câmara Municipal de Lousada, tendo já liderado a Juventude Social Democrata (JSD) e desempenhado o cargo de deputado na Assembleia da República nas XII e XIII Legislaturas.

Também as candidaturas de Alexandre Costa e de Ricardo Sousa à presidência das autarquias de Paços de Ferreira e de Paredes, respetivamente, foram confirmadas pela Comissão Política Nacional do PSD.

Artigo editado por Ricardo Rodrigues