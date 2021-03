Ricardo Sousa é o candidato do Partido Social Democrata à Câmara Municipal de Paredes

Ricardo Sousa, o atual presidente da Comissão Política concelhia foi anunciado como o candidato do Partido Social Democrata (PSD) à Câmara Municipal de Paredes, nas próximas eleições autárquicas. Num comunicado envaido às redações, o PSD afirma que “é o Presidente que Paredes precisa, para colocar o concelho como referência entre as autarquias do interior do Distrito do Porto. Paredes merece melhor. Merece muito e tem tido tão pouco, sendo apenas noticia pelas piores razões”.

“Consciente das árduas tarefas que se avizinham para retirar o concelho do marasmo em que vive, direcionando o concelho para o século XXI”, o PSD escolheu Ricardo Sousa, “por apresentar todos os condimentos necessários para devolver aos paredenses a qualidade de vida a que têm direito”.

“A diferença? A diferença é ter comigo as pessoas mais aptas, mais capazes e mais apaixonadas pelo concelho de Paredes”, promete Ricardo Sousa.