Alexandre Costa, presidente do Partido Social Democrata de Paços de Ferreira, já foi aprovado pela Distrital do Porto do partido como como candidato à presidência da Câmara Municipal de Paços de Ferreira nas próximas eleições autárquicas.

O atual presidente da Junta de Freguesia de Paços de Ferreira confirmou ao IMEDIATO a indicação, sublinhando que a candidatura ainda carece de aprovação pela estrutura nacional do partido. “Esta é uma candidatura pela terra e pelo amor que tenho por Paços de Ferreira. É preciso uma nova visão”, afirmou.

Alexandre Costa já tinha sido considerado pelo presidente da Distrital, Alberto Machado, “um bom candidato” à corrida das autárquicas, e que o seu nome contaria “certamente” com o apoio distrital. Agora, a candidatura foi submetida a avaliação pela estrutura nacional dos sociais-democratas.

O presidente do PSD, Rui Rio, vai divulgar ainda esta terça-feira mais nomes de candidatos às próximas eleições autárquicas, entre os quais pode estar o de Alexandre Costa.