Tal como no ano passado, as Sebastianas não vão acontecer no habitual formato, no mês de julho. A Comissão das Sebastianas anunciou, este sábado, que não será possível realizar as tradicionais festas.

“Como é do conhecimento geral, vivemos um período que continua a ser conturbado, mas atualmente preocupa-nos mais a instabilidade quanto ao que o futuro nos reserva. Sabemos e confiamos que o regresso à normalidade estará para breve, contudo também sabemos que em julho não poderemos realizar as nossas Festas Sebastianas e é isso mesmo que agora vos comunicamos”, lê-se na nota publicada na página do grupo organizador.

A Comissão das Sebastianas anunciou, contudo, que vão ser divulgadas “novidades para breve”. Recorde-se que, no ano passado, durante quatro dias, foram organizadas diversas iniciativas para continuar a envolver a comunidade, como um trio elétrico que percorreu a cidade levando atuações de dj’s e de artistas.

“Como comissão, mantemo-nos unidos nesta jornada e contamos com todos os que sempre nos apoiaram”, rematou o comunicado.