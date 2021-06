Rui Leão, atleta da equipa Rolub – Lusosofá, sagrou-se vencedor da categoria Master 30 do Troféu de Mountain Bike das Aldeias do Xisto, que se desenrolou na semana passada, em três etapas.

A primeira etapa, que decorreu na sexta-feira, teve partida e chegada no município de Oleiros, em Castelo Branco, Rui Leão venceu e vestiu a camisola branca, camisola de líder. Na segunda etapa, no sábado, que se desenrolou no município de Miranda do Corvo, Coimbra, o atleta voltou a vencer, aumentando assim a vantagem para os adversários.

Em comunicado, a equipa pacense adiantou que, na última etapa, que se realizou no domingo, em Oliveira do Hospital, em Coimbra, e apenas a presar de controlar a corrida, Rui Leão fez mais e voltou a vencer, tendo-se tronado assim o vencedor absoluto na categoria Master 30.

