A Rota do Românico juntou-se a 11 redes de turismo de Norte a Sul de Portugal, para sensibilizar a população a realizarem viagens responsáveis.

“Abastecer-se com produtos locais, deixar menos lixo do que encontrou, respeitar os ritmos de vida locais, investir o valor justo pela qualidade, procurar informações sobre a região e as suas particularidades e não sobrecarregar locais sensíveis são alguns dos conselhos a guardar”, referiu uma nota de imprensa da Rota do Românico, que se juntou a outras 11 redes de turismo nacionais nesta iniciativa de consciencialização da comunidade.

Assim, a entidade quer trabalhar uma literacia “para a sustentabilidade, assente em toda a ideia de colaboração, quer internamente através das redes de turismo de Portugal, quer através do apoio dos turistas”.

Durante o mês de agosto, em conjunto com a ADERE Peneda-Gerês, Aldeias de Montanha, Aldeias do Xisto, Aldeias Históricas de Portugal, Heranças do Alentejo, Lugares da Serra Alentejana, Montanhas Mágicas, Geopark Naturtejo, Rota da Terra Fria Transmontana, Termas Centro e Rota Vicentina, a Rota do Românico “quer trabalhar uma literacia para a sustentabilidade, assente em toda a ideia de colaboração, quer internamente através das redes de turismo de Portugal, quer através do apoio dos turistas”.

Nas redes sociais, estas entidades vão mostrar “que o futuro do turismo está na preservação da natureza e da cultura local”, refere a Rota do Românico, que abrange 12 concelhos dos vales do Sousa, Douro e Tâmega.