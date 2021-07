Rosário Machado deixou o cargo de diretora da Rota do Românico, após mais de duas décadas de ligação à entidade, que promove o património e cultura em 12 concelhos dos vales do Sousa, Douro e Tâmega. Agora, vai assumir a direção da Cultura do Município de Amarante, adiantou em comunicado.

“Volvidas mais de duas décadas hoje despeço-me das funções de diretora da Rota do Românico, ao longo deste tempo foi com muita honra que assumi a responsabilidade de dirigir aquele que foi e é um desafio maior, um projeto que cresceu e que assumiu na região, a nível nacional e internacional, uma dimensão que muito me orgulha”, afirmou.

Agora com um novo projeto em mãos, Rosário Machado fez uma retrospetiva do percurso da Rota do Românico, considerando que a entidade “permitiu que a região seja hoje considerada uma referência ao nível do desenvolvimento sustentado”, tendo criado valores na dinamização e conservação patrimonial, produção de investigação científica, de envolvimento da comunidade escolar e na construção de um “produto turístico ímpar que, para além da marca territorial reconhecida, se impõe cada vez mais na atração turística nacional e mundial”

“A Rota do Românico é elemento de coesão e de valor de excelência para uma região de particular riqueza histórica e de memoria cultural, onde as suas gentes, ao longos dos tempos souberam preservar e cuidar, transformando-a de forma singular”, sublinhou Rosário Machado na nota enviada.