A Rota do Românico distinguiu oito estabelecimentos de ensino da região no concurso «Tradições Populares na Rota do Românico». A cerimónia de entrega dos prémios decorreu na passada sexta-feira, no Centro de Interpretação do Românico, em Lousada.

O concurso escolar abrangeu três categorias – Ilustração, Criação literária e Fotografia – convidando os alunos da região, desde o ensino pré-escolar ao secundário, “a explorar, de forma criativa, o seu vasto património imaterial. Foram submetidos 44 trabalhos nas três categorias.

Na Ilustração a grande vencedora foi Escola Básica de Rio de Moinhos, de Penafiel, seguida da Escola Básica de Eiró, de Marco de Canaveses, e da Escola Básica de Canelas, de Penafiel.

Na categoria de Criação literária, o primeiro prémio foi atribuído ao Externato Senhora do Carmo, de Lousada, tendo as posições seguintes ocupadas pela Escola Básica e Secundária de Airães, de Felgueiras, e pela Escola Básica e Secundária de Lousada Oeste.

Já na categoria Fotografia, o Colégio de São Gonçalo, de Amarante, arrecadou os prémios principais.

O júri, constituído pela ilustradora Fedra Santos, pelo produtor audiovisual Pedro Fonseca e pelo técnico da Rota do Românico Joaquim Costa, teve em conta para fins de decisão os trabalhos que melhor estabeleceram a ligação do património aos monumentos da Rota do Românico.

