A partir desta quinta-feira, há uma nova forma de “fazer a Rota do Românico”: o ciclo de exposições «Ver do Bago» , uma viagem em que “o território é a ideia e a cultura o instrumento”, vai estar presente no NorteShopping, em Matosinhos.

“A instalação, que está inserida na iniciativa ‘A Cultura Está no NorteShopping’, apresenta diversas peças de experiência imersiva que exploram ?a ancestral relação entre o vinho e a arte no território da Rota do Românico. Conta com peças escultóricas que remetem para experiências sensoriais, destacando-se “O Códice”, um livro de grandes dimensões, com vídeo mapping interativo, apresentando ainda painéis informativos para leitura de conteúdos históricos. A exposição é feita na Praça Central, no Piso 0 do Centro”, descreve o centro comercial, em comunicado.

Pelas 11:30, o NorteShopping vai receber um espetáculo infantil pelo “Som de Algodão”, que propõe uma viagem de sensações que parte da paisagem natural do Tâmega e Vale do Sousa. O espetáculo, que tem a duração de 25 minutos, dirige-se a crianças com mais de 4 anos e famílias.

Estas ações estão fazem parte do “Cultura no Centro”, o projeto da Sonae Sierra que tem como objetivo apoiar artistas e entidades nacionais de âmbito cultural. “Em 2021, serão realizadas várias atividades e movimentos artísticos nos centros comerciais geridos pelo grupo, de forma a levar a arte e cultura a todos os portugueses, de norte a sul do país”, refere a nota de imprensa.