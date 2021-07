A Rota do Românico vai realizar, durante as férias de verão, um conjunto de atividades destinadas a crianças até aos 12 anos de idade, nos seus Centros de Interpretação de Lousada e Abragão, bem como no Centro de Informação de Paredes. As inscrições estão abertas.

“Destinadas às crianças entre os seis e os 12 anos, o Serviço Educativo da Rota do Românico dinamizará as oficinas «Um porta retrato vou construir!», «Enigmas das personalidades históricas, eu vou descobrir!», «Constrói o teu próprio monumento e envia-o ao teu melhor amigo!» e ainda o «Taumatrópio, o meu brinquedo ótico!»”, informou a Rota, em nota de imprensa.

As quatro atividades vão decorrer no Centro de Interpretação do Românico, em Lousada, no Centro de Interpretação da Escultura Românica, em Abragão (Penafiel), e ainda no Centro de Informação de Paredes, junto à Biblioteca Municipal, em seis datas possíveis das férias de verão: 14, 21 e 28 de julho e 4, 11 e 12 de agosto.

Todas as informações estão disponíveis no sítio da internet da Rota do Românico. As inscrições estão abertas.