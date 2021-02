A Comunidade Intermunicipal (CIM) do Tâmega e Sousa está a implementar, em articulação com as autarquias e agrupamentos escolares dos 11 municípios que a integram, um programa de formação e desenvolvimento de liderança para a promoção do sucesso educativo.

“Com este projeto pretende-se promover uma melhoria do desempenho escolar dos alunos, particularmente dos mais desfavorecidos, e reduzir a taxa de retenção e de abandono escolar precoce na região do Tâmega e Sousa”, explicou a CIM, em comunicado.

A iniciativa vai ser dinamizada pela associação Teach For Portugal, uma organização portuguesa sem fins lucrativos que pertence a uma rede internacional com o mesmo nome e cuja missão é “diminuir a desigualdade educativa e garantir que todas as crianças têm acesso às mesmas oportunidades de educação, independentemente do seu contexto socioeconómico”.

Projeto vai avançar em 11 escolas

A CIM do Tâmega e Sousa esclareceu ainda que o programa vai ser implementado ao longo de dois anos em 11 estabelecimentos de ensino da região, sendo principalmente dirigido a crianças do 2º ciclo do ensino básico.

“Cada escola passa a dispor de um membro da Teach For Portugal, que é designado de mentor. O mentor vai trabalhar em parceria com um professor, chamado de professor-mentor, apoiando-o na planificação e preparação das aulas, mas atuando, sobretudo, em quatro dimensões: resultados académicos, consciência do eu, gestão emocional e liderança”, explica a nota.

Para além das dinâmicas na sala de aula e online, cada mentor vai ficar incumbido de desenvolver um projeto escolar e um projeto comunitário assentes na relação escola-família-comunidade, de forma a envolver toda a comunidade (alunos, professores, diretores e pessoal não docente, mas também pais e encarregados de educação, associações de pais, instituições locais, associações desportivas e comunidade em geral) no processo educativo.