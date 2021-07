PSD acusa Humberto Brito de “revelar desprezo” pelos presidentes de junta do concelho

O PSD de Paços de Ferreira enviou um comunicado de imprensa criticando algumas das declarações do presidente da Câmara Municipal de Paços de Paços de Ferreira, Humberto Brito, durante a sessão de apresentação da sua recandidatura, que aconteceu a 10 de julho.

O documento enviado ao IMEDIATO é assinado pelos quatro presidentes de Juntas de Freguesia do concelho eleitos pelo partido, que demonstram “indignação” relativamente a um segmento do discurso do recandidato socialista.

Leia o comunicado na íntegra:

“Os presidentes de Junta de Freguesia, do concelho de Paços de Ferreira, eleitos pelo PSD, vêm demonstrar a sua indignação pelas palavras proferidas pelo senhor Presidente da Câmara Municipal, durante o discurso de apresentação da sua recandidatura.

Disse o senhor Presidente da Câmara que “as Juntas de Freguesia não podem ser opositoras à Câmara Municipal, como muitas vezes vem acontecendo” e “quem perde é a população”.

Estas afirmações demonstram um total desrespeito por TODAS as Juntas de Freguesia e pelas respetivas populações e são reveladoras daquilo que sempre foi demonstrado nos seus oito anos de governação: desprezo.

Assim, vimos pedir ao senhor presidente da Câmara Municipal que especifique melhor as suas afirmações, porque ficamos sem saber quais são as juntas de freguesia que são “opositoras à Câmara Municipal”.

Por parte do PSD e dos seus presidentes de Junta, sempre houve um espírito de colaboração, na defesa das populações que representam e sempre foram colaborantes e disponíveis.

Não queremos acreditar que o senhor presidente da Câmara queira confundir o caráter reivindicativo dos presidentes de Junta na defesa intransigente das suas populações com um comportamento opositor.

Aliás, numa análise mais profunda, talvez encontremos a resposta nos presidentes de Junta socialistas que o dr. Humberto Brito descartou ao longo dos seus mandatos.

Os presidentes de Junta do PSD e os seus candidatos estão determinados em defender o interesse das populações das suas freguesias vão continuar a fazê-lo.

Paços de Ferreira, 16 de julho de 2021

Os presidentes das Juntas de Freguesia do concelho de Paços de Ferreira eleitos pelo PSD

Alexandre Costa (Paços de Ferreira)

Rui Barbosa (Seroa)

Joaquim Sérgio (Frazão Arreigada)

Serafim Leal (Meixomil)

António Carvalho (Penamaior)”