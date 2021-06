Portugal vai travar o processo de desconfinamento devido ao aumento do número de novos casos positivos de covid-19, anunciou esta quinta-feira a Ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, após uma reunião do Conselho de Ministros.

Para a ministra, “Portugal encontra-se claramente na zona vermelha da matriz pelo que não existem condições” para seguir com o desconfinamento. Recorde-se que estava planeada para segunda-feira uma nova etapa de desconfinamento, que previa um novo aliviamento de medidas.

Face a uma incidência cumulativa média de 129 novos casos por cem mil habitantes e um R(t) de 1,18, o Conselho de Ministros aprovou uma resolução para o prolongamento da situação de calamidade até ao final do dia 11 de julho, que “altera as medidas aplicáveis a determinados concelhos”.

Mariana Vieira da Silva descreveu, assim, aos jornalistas a situação do país como “complexa”, sendo que 19 concelhos estão em situação de alerta, com mais de 120 casos positivos por cada 100 mil habitantes, e outros 25 travam no desconfinamento, por registarem duas avaliações com incidências superiores a 120.

Ministra rejeita que exista “descontrolo total da pandemia”

Após a reunião, a ministra rejeitou que exista um “descontrolo total da pandemia”. Ainda que a situação esteja “mais grave”, com expectativas por parte das autoridades de saúde de que o número de novos casos continue a subir, Mariana Vieira da Silva defende que existem “sinais de esperança no horizonte”, como o progresso da campanha de vacinação.

De acordo com a ministra, o país tem vindo a registar “300 mil vacinações completas” semanalmente, sendo o objetivo das medidas “dar tempo a que a vacinação chegue a todas estas idades de maior vulnerabilidade e mesmo a todos os cidadãos”.

Conheça a lista de concelhos em alerta:

Alenquer

Avis

Castelo de Vide

Castro Daire

Chamusca

Constância

Faro

Lagoa

Mira

Olhão

Paredes de Coura

Portimão

Porto

Rio Maior

Santarém

São Brás de Alportel

Silves

Sousel

Torres Vedras

Concelhos com duas avaliações negativas:

Alcochete

Almada

Amadora

Arruda dos Vinhos

Barreiro

Braga

Cascais

Grândola

Lagos

Loulé

Loures

Mafra

Moita

Montijo

Odemira

Odivelas

Oeiras

Palmela

Sardoal

Seixal

Setúbal

Sines

Sintra

Sobral de Monte Agraço

Vila Franca de Xira