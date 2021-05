Problemas técnicos comprometem vitória da JS Competição em Braga

No fim de semana passado, a equipa pacense JS Competição esteve presente na primeira jornada do Campeonato Portugal Legend’s, em Braga. No decorrer da prova, surgiram problemas técnicos com o Peugeot 106 do piloto Cláudio Pereira, que impediram que finalizasse as corridas.

Durante a primeira prova, apesar das péssimas condições atmosféricas, o piloto pacense obteve a 17ª posição na classificação geral, sendo o 5º classificado na categoria 5. Já na segunda prova, com a melhora do tempo, fez uma recuperação “notável”, mas teve de desistir devido a problemas mecânicos.

Na chegada à box, o piloto da JS Competição considerou que “foi pena” o sucedido, porque estava a fazer “uma fabulosa recuperação”, já tendo ultrapassado seis adversários e ocupando a 11ª posição na classificação geral e a terceira em termos de categoria quando teve de parar.

“Acredito que, caso não tivesse problemas, conseguia subir ainda mais na classificação geral, mas a verdade e que as corridas de automóveis tem destes imprevistos e temos de estra preparados para lhes fazer frente, mas estava a andar mesmo bem, podia ter sido uma corrida fabulosa, vamos agora ver o que motivou tudo isto, “ concluiu Cláudio Pereira.

Já Júlio Santos, o responsável pela JS Competição, afirmou que “ foi um fim de semana para esquecer”, mas que estes “imponderáveis” fazem parte do automobilismo.

“Problemas com o motor em dois dias foi demais, mas agora vou ter umas semanas para ver o que originou tudo isto, o que na minha opinião não é muito habitual. Prometo que na próxima prova, vamos estar à partida das duas corridas, para lutar pela vitória na categoria e as melhores classificações gerais”.

