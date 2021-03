Cláudio Pereira, piloto da JS Competição e residente em Paços de Ferreira há 25 anos, testou na semana passada o seu Peugeot 106 no circuito Vasco Sameiro, em Braga, com vista à preparação para a primeira jornada do Campeonato Portugal Legends, que vai arrancar no último fim-de-semana de abril.

Depois de ter rodado mais de uma hora, sempre a fazer acertos, o piloto da JS Competição, na altura que arrumava o seu capacete e o fato de competição, para assim fazer o seu regresso a Paços de Ferreira, fez o balanço desta jornada.

“Foi um teste positivo, testámos e introduzimos alguns elementos mecânicos que vieram logicamente dar a sua contribuição no desempenho do 106, onde acabei por conseguir melhorar os meus tempos de forma consistente, o que me dá confiança para a primeira jornada a ter lugar nesta mesma pista, onde vou lutar pela melhor posição, embora tenha plena consciência que não vou ter facilidades por parte dos meus adversários, mas as corridas são assim mesmo “, conclui Cláudio Pereira.

Recorde-se que o piloto, que reside em Paços de Ferreira há 25 anos, já venceu o Troféu Legends no ano passado, também ao volante do seu Peugeot 106 pela JS Competição, naquela que foi a sua estreia no mundo das competições.

O Campeonato Portugal Legends vai arrancar a 23, 24 e 25 de abril.