Pepa foi oficializado, esta sexta-feira, como o novo treinador do Vitória Sport Clube para as próximas três épocas desportivas, até 2024. Durante a sessão de apresentação, o técnico afirmou que assumir o comando do clube “mais do que um sonho, era um objetivo”.

À comunicação social, o novo treinador da equipa vimaranense afirmou sentir um “orgulho imenso” em assumir o projeto, esperando um trabalho “sustentado” nas próximas épocas, assente em “paixão e humildade”.

“A minha exigência é tremenda. (…) Se pudesse escolher, era este desafio que queria. Temos de começar a trabalhar rapidamente. Vamos jogar de olhos fechados, estou ansioso por começar a trabalhar. Precisamos de descansar um pouco, mas é descansar a trabalhar”, afirmou na sessão o técnico de 40 anos.

Já o presidente do Vitória SC, Miguel Pinto Lisboa, considerou que Pepa foi escolhido porque “é o treinador que vai devolver a equipa aos grandes sucessos”. Recorde-se que, nesta época, os vimaranenses terminaram a I Liga na sétima posição, deixando escapar o sexto lugar na última jornada.

“O Vitória precisa de uma nova energia, de uma nova liderança no campo e no balneário. O Pepa é a pessoa certa para liderar o plantel que estamos a construir. Identifico-lhe a chama e a paixão que mobilizam as equipas e são a base das grandes vitórias”, disse o dirigente.

Pepa contará no Vitória SC com a colaboração dos adjuntos Samuel Correia, Pedro Azevedo, Pedro Oliveira, João Ricardo Pinto e Hugo Silva. O seu lugar no FC Paços de Ferreira vai ser ocupado por Jorge Simão, que deverá manter a sua equipa de trabalho, composta por Gil Andrade, Leandro Morais e Daniel Guerreiro.