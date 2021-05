Jorge Simão vai assumir o comando técnico do FC Paços de Ferreira na próxima época, confirmou esta quinta-feira o clube pacense. O treinador de 44 anos orienta, neste momento, no Mouscron, da Bélgica, e vai regressar já na próxima época à equipa pacense, que treinou em 2015/16.

Na temporada em que esteve “à frente do leme” do FC Paços de Ferreira, os Castores ficaram praticamente às portas da Europa, deixando escapar o sexto lugar na última jornada, com um empate a zero em Setúbal.

Recorde-se que, no domingo, o atual treinador, Pepa, confirmou que não vai continuar ligado ao clube pacense na próxima época. O FC Paços de Ferreira já assegurou o quinto lugar na 1ª Liga, posição que garante a entrada na 3ª Eliminatória da «Europa Conference League», com jogos a 5 e 12 de agosto.

Além do Mouscron, Jorge Simão já passou pelo Al Fateh, da Arábia Saudita, e a nível nacional por clubes como o Boavista, Braga e Chaves.