“Pausa” é o segundo single do novo álbum do cantor pacense Nuno Alves, e foi lançado esta sexta-feira. O videoclipe conta com a participação do ator Pedro Barroso, um nome nacionalmente reconhecido pelas suas participações em séries de ficção nacional.

No videoclipe de “Pausa”, Pedro Barroso retrata uma noite na vida de um homem que, forçado a estar em quarentena, vê a sua rotina tornar-se um ciclo repetitivo e depressivo. “A sua noite repete-se interminavelmente como se a sua vida estivesse acorrentada a uma repetição infinita”, considera Nuno Alves, em comunicado.

O single foi lançado esta sexta-feira e resulta de uma simbiose entre a escrita e composição do cantor pacense e do produtor Paulo Pires.

Na nota de imprensa é ainda informado que todos os temas de apresentação do álbum “Adamastor” estarão disponíveis em todas as plataformas digitais, sendo o tema “Pausa” é o segundo a ser revelado num leque de sete faixas que compõem o novo disco do músico pacense.

Este é o segundo trabalho de Nuno Alves depois de “Dois lados de uma caixa de cartão”, álbum de originais que já alcançou mais de 2 milhões de reproduções online. Veja o videoclipe de “Pausa”: