Nuno Alves, cantor natural de Paços de Ferreira, lançou esta sexta-feira o single de apresentação do seu novo álbum “Adamastor”. Este é o seu segundo trabalho depois de “Dois lados de uma caixa de cartão”, que foi ouvido mais de 1,5 milhões de vezes nos formatos digitais.

“Com esta música, Nuno revela um pouco mais do ‘Adamastor’ que se encontra escondido e confessa que este novo trabalho segue um registo pop um pouco diferente, mas no qual o autor se revê mais. Nuno Alves acredita que esta nova versão de si mesmo era necessária para trazer contemporaneidade ao seu percurso”, lê-se num comunicado enviado ao IMEDIATO.

O processo de escrita e produção demorou por dois anos, resultando de uma conjugação entre a escrita e composição de Nuno Alves com o trabalho de Paulo Pires, produtor.

Nuno Alves vai lançar restantes temas ao longo do ano

O cantor pacense anunciou ainda que vai divulgar os restantes temas de “Adamastor” ao longo ano. Os trabalhos vão ser sempre acompanhados por videoclipes, uma ferramenta já característica do artista.

“Todos os temas de apresentação do álbum estarão disponíveis em todas as plataformas digitais, sendo o tema ‘Adamastor’ o primeiro a ser revelado num leque de sete faixas que compõem o disco do cantor”, informa.

Este é o seu segundo trabalho de Nuno Alves depois de “Dois lados de uma caixa de cartão”, que foi ouvido mais de 1,5 milhões de vezes nos formatos digitais.