O Centenário do Partido Comunista Português vai ser assinalado por todo o país, com mais de uma centena de iniciativas ao longo desta semana, destacando a sua história “de 100 anos de luta” e afirmando o seu projeto de futuro.

No sábado, a partir das 14h30, serão promovidas 100 ações também no distrito do Porto, nomeadamente em Paredes – em frente à Junta de Freguesia de Parada de Todeia e Penafiel – Praça do Município. Estas ações também realizar-se-ão em Amarante e Baião.

O lema deste ano é «Liberdade, Democracia, Socialismo – Pelos direitos, a melhoria das condições de vida e o progresso social. Contra a exploração e o empobrecimento», pois o partido considera que “a epidemia além dos seus efeitos diretos é aproveitada para promover retrocessos, para pôr em causa direitos políticos, económicos, sociais e culturais”.

Durante esta semana, está em curso o contacto com trabalhadores e a distribuição de um folheto em que o PCP reafirma “o seu compromisso de sempre como Partido dos trabalhadores, o Partido que está ao seu lado todos os dias e cujo projeto é indissociável dos seus interesses e aspirações a uma vida melhor, à libertação de todas as formas de exploração e opressão”.

Artigo editado por Ricardo Rodrigues