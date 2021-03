Mesmo com as mudanças advindas do fim do desconfinamento, que trazem o regresso ao ensino presencial e a reabertura do comércio, por exemplo, o teletrabalho vai continuar a fazer parte do dia-a-dia de muitos portugueses.

Contudo, muitos dos riscos deste modelo de trabalho podem ser evitados com algumas mudanças de rotina ou pequenas estratégias que permitam uma maior proteção das famílias e dos seus espaços. A Zurich apresenta um conjunto de dicas a adotar para tornar o teletrabalho numa realidade mais segura.

Dicas para teletrabalho:

Torne o seu espaço mais seguro. Dedique algum do seu tempo a analisar a divisão onde trabalha e outros locais da casa onde passa mais tempo. Depois disto, otimize os espaços e a disposição de equipamentos, mobiliário e outros objetos para aumentar a segurança. Proteja os equipamentos. Manter os seus equipamentos protegidos de acidentes não é só uma garantia de que tem as ferramentas necessárias para fazer o seu trabalho, mas também uma segurança adicional para a sua casa, pois diminui o risco de curto-circuitos e incêndios. Verifique as soluções de proteção mais adequadas. Se trabalha por conta de outrem, saiba que o seu seguro de acidentes de trabalho se aplica ao local onde está a exercer a atividade, quer seja no escritório, ou em regime de teletrabalho. No entanto, é necessário que a sua empresa formalize, junto do segurador, a sua mudança de regime laboral e a morada da sua residência, onde passa a trabalhar. No caso de trabalhadores independentes, há soluções específicas de proteção que podem ser contratualizadas. Mantenha as costas direitas, alongue e caminhe. Opte por transformar o seu ambiente de teletrabalho num espaço ergonómico, adotando soluções como: utilizar uma cadeira ergonómica e uma secretária ajustada à sua altura (a posição dos braços deve manter-se nos 90°); elevar o ecrã à altura dos olhos para evitar uma tensão excessiva no pescoço e coluna; sentar-se com as costas direitas, evitando estar com a cara muito próxima do monitor e usar um apoio de pés. Distinga a casa do escritório. Criar um espaço exclusivo para o teletrabalho acaba por ter vantagens na concentração, produtividade e na separação entre a esfera familiar e profissional. Se não tem um escritório (nem uma divisão livre que possa transformar num), procure criar um espaço de trabalho diferenciado na sala ou no quarto. Seja disciplinado com os blocos de horários que definir. É importante cumprir blocos de horários ajustados às suas necessidades e exigências familiares. Para isso, defina momentos de pausa e uma hora limite em que terá mesmo de se desligar de todas as tarefas e contactos. Crie estratégias em família. Reúna a sua família e partilhem as necessidades de cada um em termos de rotina e a melhor forma de agilizar os dias. Será sempre preciso estar disposto a negociar, seja com os adultos ou as crianças, para que todos possam tirar partido da nova rotina, sem ansiedade adicional. Mantenha-se em contacto. Com alguma dedicação, pode teletrabalhar “mais perto” dos seus colegas, mesmo que à distância. Comunique com eles, não apenas por mensagens instantâneas e emails, mas faça também chamadas de voz e vídeo para manter a proximidade com os restantes colegas.

É aconselhado ainda que se aproveitem “ os verdadeiros benefícios que o teletrabalho trouxe, como, a maior flexibilidade, o fim do stress no trânsito ou mais horas junto da família e animais de estimação”.