Obra Social e Cultural Sílvia Cardoso angaria 13.500 euros para obras na creche

O Grupo “Os Mosqueteiros”, que engloba as superfícies Intermaché, Roady e Bricormaché, vai entregar 162 mil euros a 12 instituições de norte a sul do país no âmbito da campanha “Votos Felizes”. Uma das entidades contempladas vai ser a Obra Social e Cultural Sílvia Cardoso (OSCSC), de Paços de Ferreira.

A iniciativa decorreu durante 20 dias do mês de dezembro, período em que os portugueses puderam votar no seu projeto favorito entre os 12 participantes. Cada voto representou um donativo de dois euros por parte da organização.

Das instituições envolvidas na campanha, espalhadas um pouco por todo o país, uma é a OSCSC. Ao IMEDIATO, a diretora executiva da Obra Social e Cultural Sílvia Cardoso, Cláudia Dimitri, explicou que os 13.500 euros angariados vão ser aplicados em obras de beneficiação do edifico creche.

“É necessário melhorar as condições de isolamento térmico do edifício da creche, temos alguns problemas com infiltrações de água. Para isso, conseguimos mobilizar a comunidade educativa e angariar o número de votos necessário para recebermos a verba máxima”, disse.

Esta foi a primeira participação da OSCSC na iniciativa natalícia, que vai na sua terceira edição.