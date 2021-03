O presidente da Câmara Municipal de Paços de Ferreira, Humberto Brito, anunciou este sábado que o Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, vai visitar o concelho na segunda-feira para assinalar o regresso ao ensino presencial no país.

“Reabertura do ano escolar pós confinamento, assinalada na próxima segunda-feira, em Paços de Ferreira, com a visita do Ministro da Educação Tiago Brandão Rodrigues”, lê-se na sua página.

Recorde-se que, segundo o plano de desconfinamento do Governo, apresentado na quinta-feira pelo primeiro-ministro, António Costa, na segunda-feira (15 de março) vão reabrir as creches e os estabelecimentos de ensino com pré-escolar e 1º ciclo, bem como os ATL’s para as respetivas idades.

Recorde-se ainda que no mesmo dia :

Volta o comércio local, ao postigo; Reabrem cabeleireiros, manicures e similares; Reabrem livrarias, comércio automóvel e mediação imobiliária; Reabrem bibliotecas e arquivos.