A Junta de Freguesia de Paços de Ferreira vai disponibilizar um minibus para que a população sénior com dificuldades de mobilidade tenha acesso aos serviços públicos. O “Bus Solidário” vai sair à rua às terças e quintas-feiras, da parte da manhã.

“Sempre que houver a necessidade de uma deslocação pelo território do concelho de Paços de Ferreira para tratar de assuntos relacionados com serviços públicos, nomeadamente, consultas médicas no Centro de Saúde, Repartição de Finanças, Conservatória, Junta de Freguesia, CTT, Bancos, os cidadãos com 60 ou mais anos poderão requerer a viagem no minibus através dos meios disponibilizados pela Junta de Freguesia e fazer a sua marcação prévia”, explicou a Junta de Freguesia, em comunicado.

Assim, o minibus estará disponível uma vez por mês aos cidadãos evidenciem dificuldades de mobilidade pela falta de transporte próprio ou estejam em situação de isolamento social”, exceto em situações de emergência que obriguem a várias deslocações.

A inscrição pode ser feita presencialmente na sede da Junta de Freguesia, no site da iniciativa ou através do número 255 865 543. “Podem ainda solicitar para efetuar a inscrição a equipa da Junta de Freguesia, e esta irá tratar dos procedimentos burocráticos na própria residência do interessado”, informou a Junta de Freguesia de Paços de Ferreira.

Os transportes no minibus vão realizar-se às terças e quintas-feiras, estre 9:30 às 12 horas.

Em breve, Junta vai realizar reparações domésticas

A Junta de Freguesia informou ainda, na nota, que em breve também vai disponibilizar um serviço de reparação doméstica para idosos “sem apoio de retaguarda familiar” da freguesia.

“Os idosos que necessitem de pequenas reparações domésticas, como tratar de problemas de canalização, problemas no sistema elétrico, mudar lâmpadas, entre outras situações, poderão solicitar o serviço na Junta de Freguesia”, informou.

Esta iniciativa, bem como o “Bus Solidário”, inserem-se no projeto “Junta Solidária”, que já desenvolveu alguns projetos para a comunidade sénior, “dos quais se destacam a formação no manuseamento dos tablets e na ajuda ao preenchimento de documentação, como o IRS, entre outros”, rematou a Junta de Freguesia.