Mini influenciadora reúne mais de 20 mil seguidores no Instagram

Anaísa é uma mini influenciadora com quase três anos de idade, natural de Duas Igrejas, no concelho de Paredes. É conhecida na rede social Instagram como a “Baby”, onde reúne mais de 20 mil seguidores. A página é gerida pela sua mãe, Bruna Pacheco, onde partilha o dia-a-dia da pequena Anaísa.

A criação da página da Anaísa aconteceu há mais de dois anos e é o resultado da paixão da sua mãe por fotografia e moda infantil. Por isso, após o nascimento da menina “decidi dedicar os meus dias a ela [Anaísa], aos vestuários e foi evoluindo”, frisou Bruna Pacheco ao IMEDIATO.

Quanto ao sucesso na rede social, Bruna contou que nunca pensou que “fosse ter tanto sucesso, porque vou a qualquer lado e conhecem-na, é algo de outro mundo”. O carinho demonstrado pelas pessoas é um ponto positivo para a mãe da Anaísa.

Conteúdo partilhado na rede social

Todas as roupas da mini influenciadora são versões de mulheres adultas, mas idealizadas para a mesma. Assim como as fotografias, são captadas de forma simples e em casa da própria. “A modelo ajuda, não é preciso muita coisa”, brinca a mãe.

Apesar de jovem, Bruna Pacheco adaptou-se “muito bem” aquando o nascimento da filha, mas “as responsabilidades são outras”.

Acrescenta que a sua idade não interfere com as ideias que partilha na conta de Instagram da pequena Anaísa, “porque temos bastantes seguidoras mais velhas do que eu, e elas partilham o mesmo que eu ou até melhor”.

Para o futuro não tem nada programado, mas, de momento, a pequena Anaísa é modelo de algumas lojas de roupa infantil.

Artigo editado por Ricardo Rodrigues.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por MINI INFLUENCER ? ANAI?SA (@_ababy19)