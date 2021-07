Quatro elementos do FC Paços de Ferreira testaram positivo à covid-19 na segunda-feira. Contudo, já esta terça-feira, o clube informou que após nova testagem “todos os resultados foram negativos” entre a estrutura do futebol profissional, tendo o plantel entrado em estágio.

“Na anterior ronda de testes realizada (antes da folga semanal), quatro elementos testaram positivo para a COVID-19. Rapidamente o clube tomou as medidas necessárias para evitar mais contágios, e, no decorrer do dia de hoje, novos testes foram feitos para avaliar o ponto de situação neste momento”, lê-se na primeira nota, publicada na segunda-feira.

Já esta terça-feira, o clube pacense veio esclarecer que, após uma nova bateria de testes PCR-Rt a toda a estrutura do futebol profissional, os resultados foram negativos.

“O plantel irá agora entrar em estágio numa unidade hoteleira, mantendo assim controlada a rede de contactos. Além disto, todas as indicações dadas pelas autoridades de saúde serão rigorosamente garantidas e cumpridas no decorrer dos trabalhos a realizar nos próximos dias”, adiantou o FC Paços de Ferreira.

Recorde-se que, na passada sexta-feira, cerca de 30 elementos do clube, desde plantel a equipa técnica e staff, receberam a primeira dose da vacina contra a covid-19.