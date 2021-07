Os jogadores do FC Paços de Ferreira receberam, esta sexta-feira ao final da tarde, a primeira dose da vacina contra a covid-19 e deram voz à campanha «Tu estás em jogo: vacina-te!», promovida pelo Governo, Task-Force e Liga de Portugal, que pretende sensibilizar a população mais jovem a aderir à campanha de vacinação.

O Centro de Vacinação de Paços de Ferreira, localizado no pavilhão da Associação Empresarial do concelho, recebeu esta sexta-feira cerca de 30 elementos do FC Paços de Ferreira, desde plantel a equipa técnica e staff.

Este processo faz parte da campanha de vacinação de atletas dos campeonatos profissionais de futebol, que vai decorrer durante as próximas semanas, com prioridade para a vacinação de elementos de clubes que vão participar em competições internacionais. Recorde-se que o FC Paços de Ferreira vai disputar a pré-eliminatória da UEFA Conference League.

“A necessidade de sensibilizar os mais jovens para a vacinação é uma prioridade no combate à covid-19. Por isso, o futebol, enquanto fenómeno mobilizador da sociedade, pode dar um contributo decisivo na transmissão de mensagens de saúde pública e no envolvimento dos jovens para a adoção dos comportamentos necessários para travar a transmissão do vírus e permitir que se alcance a tão desejada imunidade de grupo”, lê-se na página do Serviço Nacional de Saúde.

A iniciativa vai incluir ainda os atletas da II Liga de Futebol, nomeadamente do FC Penafiel, que também serão vacinados em breve.