Empreendimento Lux One traz habitação de excelência para Paços de Ferreira

No centro da cidade de Paços de Ferreira está a nascer um novo conceito de habitação, promovido pela empresa de desenvolvimento imobiliário Chave Única. O Lux One é um empreendimento contemporâneo que prima pela qualidade e excelência dos produtos, com uma construção sustentável, um design moderno, inserido num contexto de condomínio privado que permite aos moradores desfrutarem de jardins privativos, piscina, parque infantil e ginásio.

Criar habitação de qualidade, foi o impulso para o primeiro passo dado pela Chave Única – uma empresa do Grupo Época – avançar com a construção do Lux One.

“Fizemos uma análise estratégica da zona, pois consideramos que não havia habitação suficiente em Paços de Ferreira e que a existente poderia ser melhorada, ter um conceito diferente, com outro tipo de valências”, afirma Nuno Sousa, CEO da Chave Única. “Achámos que poderíamos fazer melhor e é isso que estamos a fazer”.

Lux One ficará concluído até ao final do ano

O conceito deste condomínio privado passa pela construção de qualidade, com materiais de qualidade, “Usamos granito na fachada que não é habitual usar-se nos edifícios aqui em Paços de Ferreira”, explica.

O projeto Lux One, que ficará concluído até ao final do ano, é constituído por constituído por 24 frações, maioritariamente de tipologia T2 e T3 e duas de tipologia T1, que estão inseridas num complexo que inclui piscina exterior, parque infantil, ginásio, jardins privativos.

Realce para as extensas varandas, que acompanham todas as residências, para as pessoas poderem desfrutar do sol e do espaço exterior. “Foi esse tipo de valências que achamos fazia sentido criar em Paços de Ferreira”.

Na conceção do projeto, a Chave Única conta com o apoio da Alfaiate de Interiores, uma empresa do grupo, dedicada à área da decoração, que assina a decoração das cozinhas, casas de banho e roupeiros.

“O tipo de conceito existente, tem a ver com as pessoas comprarem a fração sem decoração, quase em grosso. O nosso conceito é diferente, as pessoas compram-nos o apartamento quase equipado, com cozinha, casa de banho, só têm de decorar ao seu gosto. As pessoas compram uma casa e não uma casa mais uma obra, como habitualmente acontece”, refere Nuno Sousa.

Empreendimento é o primeiro passo da Chave Única

O Lux One é o primeiro passo da Chave Única, que quer ser vista no mercado como uma empresa de desenvolvimento imobiliário, responsável e que cria habitação com qualidade para as pessoas. “E será o primeiro de muitos, porque há outros projetos. Temos em curso um master plan para esta zona nova da cidade, onde está a ser construído o Lux One e que será em breve apresentado às pessoas, que inclui todo o conjunto de habitação, numa zona com envolvente verde, com espaço verde, zonas de parque, zonas de estacionamento”, frisa o CEO da empresa.

Limitados pela pandemia e pelos sucessivos estados de emergência a que o país tem sido obrigado, a Chave Única já vendeu cerca de 80 por cento dos apartamentos disponíveis. “O feedback tem sido muito positivo”, afirma Nuno Sousa, acrescentando que relativamente aos que ainda estão disponíveis para venda, a empresa oferece o projeto de decoração da Alfaiate Interiores.